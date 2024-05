Opel macht’s möglich

In einer 360-Grad-Kampagne richtet Opel derzeit den Fokus auf seine drei elektirschen Nutzfahrzeugreihen. Unter dem Slogan „Möglichermacher“ wird gezeigt, wie die neuen Generationen von Combo Electric, Vivaro Electric und Movano Electric das Leben von Handwerkern und Lieferdiensten einfacher machen. Entwickelt wurde die Kampagne gemeinsam mit der Agentur Jung von Matt. Sie läuft im Fernsehen und im Radio sowie über Social-Media-Kanäle, in Online-Videos und mit Printanzeigen in Special-Interest-Magazinen. (aum)