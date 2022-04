Opel startet Kampagne für den Astra

Zur Vorbereitung der Markteinführung am 7. Mai hat Opel heute eine crossmediale Einführungskampagne für den Astra der sechsten Generation gestartet. Sie hat das Motto „Spricht für sich. Der neue Opel Astra“. Im Mittelpunkt steht ein TV-Spot über den Astra Hybrid, der in einer Kamerafahrt viele Details des Modells zeigt. Begleitet wird das von Geräuschen, die der neue Opel im Elektromodus selbst generiert. Und auch Markenbotschafer Jürgen Klopp rührt im TV- und im Radiospot die Werbetrommel für den Kompaten aus Rüsselsheim. Dabei gibt es auch ein Meet & Greet mit dem beliebten Fußballtrainer und einen Astra für ein halbes Jahr zu gewinnen.

Die europaweite 360-Grad-Kampagne läuft in ihrer ersten Welle in Deutschland bis in den Juni hinein und bespielt alle relevanten Mediakanäle. Die TV-Spots werden in hochfrequentierten Umfeldern platziert und zur besten Sendezeit vor den Hauptnachrichten oder Sportsendungen gezeigt. Auch im Kino wird der Astra zu publikumswirksamen Blockbustern zu sehen sein. Dazu kommen Riesenposter an Standorten in Berlin, Hamburg, München und Köln. Natürlich fehlen auch klassische Printanzeigen nicht. (aum)