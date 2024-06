Opel Corsa Electric für Heiratswillige

Mit dem Slogan „Yes, of Corsa“ bewirbt Opel den zulassungsstärksten Kleinwagen der beiden vergangenen Jahre und rollt die Kampagne nun weiter aus. Sie richtet sich nun gezielt an Paare, die sin Kürze heiraten wollen. Unter dem Claim „Yes, of Corsa Wedding“ bekommt eines von ihnen für zwei Jahre einen Corsa Electric samt Ladekarte. Voraussetzung: Das „Ja, ich will“ bei der Eheschließung wird durch die Worte „Yes, of Corsa!“ ersetzt. Als prominenter „Trauzeuge“ übergibt Moderator und Entertainer Riccardo Simonetti die Fahrzeugschlüssel in den Social Media- und TV-Spots an das junge Ehepaar.

Paare können sich noch bis zum 7. Juli auf der „Yes, of Corsa Wedding“-Kampagnenseite zum Gewinnspiel anmelden. Die Teilnehmer laden dann ein individuelles Bewerbungsvideo über ihren persönlichen Instagram-Account hoch, und eine Jury entscheidet, welche Videos es in die Best-of-Runde schaffen. Das letzte Wort hat die Opel-Instagram-Community: Sie wählt im Anschluss per Online-Voting das Siegervideo und damit das Gewinnerpaar. Die Hochzeit samt „Yes, of Corsa!“-Ehegelübde wird Opel per Videoaufzeichnung begleiten und den Film auf den Opel-Social-Media-Accounts veröffentlichen. Noch am selben Tag wird das frisch getraute Paar seinen Corsa Electric Yes erhalten, mit dem es direkt in die Flitterwochen fahren kann.



Für alle, die nicht am Gewinnspiel teilnehmen, bietet Opel das limitierte Sondermodell Corsa „Yes“ zu Monatsraten ab 199 Euro ohne Anzahlung im Leasing an. (aum)