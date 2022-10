Porsche GT3 RS ist 10,6 Sekunden schneller

Der neue Porsche 911 GT3 RS hat die 20,8 Kilometer lange Nordschleife des Nürburgrings in 6:49,328 Minuten umrundet – 10,6 Sekunden schneller als der aktuelle 911 GT3. Am Steuer saß Porsche-Markenbotschafter Jörg Bergmeister, der an der Entwicklung des neuen Topmodells der Baureihe beteiligt gewesen ist.

Der 525 PS (386 kW) starke 911 GT3 RS mit Weissach-Paket war mit den optional erhältlichen Reifen Michelin Pilot Sport Cup2 R in den Dimensionen 275/35 R 20 vorn und 335/30 R21 hinten ausgerüstet. Bei 285 km/h erzielt der RS einen Gesamtabtrieb von 860 Kilogramm – dreimal so viel wie ein 911 GT3. Die früher gebräuchliche verkürzte Runde absolvierte er in 6:44,848 Minuten. (aum)