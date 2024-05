Toyota fährt Supra GT4 und GR Yaris auf

Mit drei Rennwagen, mehrere Deutschlandpremieren und einem bunten Rahmenprogramm ist Toyota beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring am kommenden Wochenende präsent. Die Strecke in Angriff nehmen ein GR Supra GT4 Evo in den Farben des „eFuel Team Griesemann“ sowie zwei weitere GR Supra GT4 Evo, die von Toyo Tires with Ring Racing betreut werden und in der Klasse SP10 an den Start gehen.

Neben dem neuen GR Yaris feiert der GR Yaris Rovanperä Edition seine Deutschlandpremiere, der am Samstag (1.6.) um 13.30 Uhr von Kalle Rovanperä persönlich im Ring Boulevard vorgestellt wird. Anschließend dreht der Rallye-Weltmeister darin ab 14.15 Uhr eine Runde über die Nordschleife. Darüber hinaus feiert auch der für den Kundensport homologierte Rallyewagen Toyota GR Yaris Rally2 seine Deutschlandpremiere. Diesen präsentiert im Ring Boulevard der Deutsche Rallyemeister von 2022, Philip Geipel, der mit dem neuen Modell erstmals bei der Rallye ADAC Mittelrhein (15./16.6.) an den Start geht. Zusätzlich zeigt Toyota im Ring Boulevard den H2 Mirai Sport Concept.



Im Fahrsicherheitszentrum 1 stellt Toyota mit dem GR Yaris Ogier Edition das zweite streng limitierte Sondermodell aus, das in Zusammenarbeit mit dem Rallyefahrer und achtfachen Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier entwickelt wurde. Im Fahrsicherheitszentrum lassen sich im Rahmen der GR Experience außerdem verschiedene sportliche Toyota Modelle testen. Nach vorheriger Anmeldung ist dafür lediglich ein gültiger Führerschein erforderlich.

Weitere Highlights der GR Experience erwartet Besucher auf dem rund 20.000 Quadratmeter großen Hatzenbach-Plateau. Traditionell präsentiert sich Toyota hier auf einem großen Erlebnisareal mit Veranstaltungszelt, Food Truck und Auftritten unter anderem von Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä und Kazuki Nakajima, dreifacher Le-Mans-Sieger und Vice Chairman bei Toyota Gazoo Racing Europe. Komplettiert wird der Auftritt von eigens entwickeltem Zubehör von J-Sport sowie von Camper-Varianten für verschiedene Toyota-Modelle.



Bei der e-Sport-Challenge können Besucher in Gran Turismo 7 auf der Playstation ihre schnellste Runde in den virtuellen Asphalt des Nürburgrings brennen. Auch exklusive Boxenführungen während des Rennens stehen auf dem Programm. Zur Boxengasse kommen die Teilnehmer der GR Experience mit dem Shuttleservice von Toyota, dessen Fahrzeuge mit synthetischem Kraftstoff fahren. (aum)