Der AvD plant Langstreckenrennen auf dem Nürburgring

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) plant ab der Motorsportsaison 2024 Langstreckenrennen auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings. Zu diesem Zweck wurde auch eine neue Gesellschaft, die Nürburgring Endurance Serie GmbH, gegründet. Dazu wird es in Kürze auch mit den Teams bzw. der Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN) Gespräche geben. Man wolle „die Tradition des Langstreckenmotorsports auf der legendärsten Rennstrecke der Welt und die Anforderungen einer erfolgreichen, modernen Rennserie für die Zukunft zusammenbringen“, erklärte AvD-Geschäftsführer Lutz Leif Linden.

Wesentlichen Eckpunkte des Reglements sollen in etwa zwei Monaten vorliegen. Ziel der neuen Gesellschaft ist es unter anderem, allen bisher in der NLS gestarteten Fahrzeugen auch zukünftig eine Teilnahme an den Langstreckenrennen zu ermöglichen.



Die Sportabteilung des AvD plant fest mit mindestens acht Rennen mit je einer Dauer von vier, sechs oder zwölf Stunden auf der Kombination aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife. (aum)