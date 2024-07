Und wieder ist ein Panamera der Schnellste

Kurz vor der Markteinführung setzt der neue Porsche Panamera ein erstes Ausrufezeichen: Mit Porsche-Testfahrer Lars Kern am Steuer umrundete ein Vorserienfahrzeug die Nordschleife des Nürburgrings 5,64 Sekunden schneller als das vergleichbare Modell der Vorgängergeneration. Die 7.24,17 Minuten sind eine neue Bestzeit für Oberklasse-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Hybride. Angetrieben wurde das Fahrzeug von einem elektrisch unterstützten Acht-Zylinder-Benziner.

Der von Lars Kern gefahrene Panamera war zum Schutz des Fahrers mit einem Rennsitz und dem vorgeschriebenen Sicherheitskäfig ausgerüstet, entsprach ansonsten aber dem Serienstand. Die Michelin Pilot Sport Cup 2 in der Größe 275/35 ZR 21 vorne und 325/30 ZR 21 hinten wurde speziell für den Panamera entwickelt. Für eine optimierte Performance eliminierte das optionale Aerokit Carbon die Auftriebskräfte an der Vorderachse. In Verbindung mit dem Gurney Flap am adaptiven Vier-Wege-Heckspoiler wird so unterm Strich Abtrieb generiert. Dies kommt der aerodynamischen Balance zugute. „Das neue Porsche Active Ride Fahrwerk leistet einen besonders großen Beitrag. Das Fahrzeug bleibt stets parallel zur Fahrbahn. Kurvenstabilität und Aufbauruhe erreichen ein neues Niveau“, sagte Kern nach der Rekordrunde. Er hatte mit dem Panamera bereits in den Jahren 2016 und 2020 Klassenrekorde auf der Nordschleife eingefahren, zuletzt im Panamera Turbo S (7:29,81 Minuten). (aum)