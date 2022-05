Harley-Davidson mischt bei den Petrolettes mit

Harley-Davidson tritt in diesem Jahr erstmals als Hauptsponsor beim „Petrolettes Festival“ auf. Die Veranstaltung für Motorradfahrerinnen findet vom 8. bis 10. Juli in Thüringen auf der legendären Rennstrecke Schleizer Dreieck statt. Im Vorfeld organisieren die Petrolettes am Pfingstwochenende ihre jährliche „Rällly“ mit weltweit Sternfahrten, auch in zahlreichen deutschen Städten.

Unter dem Motto „Frauen ermutigen und inspirieren“ bietet das Petrolettes-Festival Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch rund um Motorräder, Reisen, Racing und Abenteuer. Neben weiblichen Musikgruppen wird es Workshops und Diskussionsrunden geben. Als Hauptsponsor stellt Harley-Davidson jede Menge Motorräder für Probefahrten bereit.



Die Veranstaltung ist das einzige Motorradfestival von Frauen für Frauen in ganz Europa und findet zum fünften Mal statt. Die „Rällly“ an diesem Wochenende soll Zeichen für mehr Vielfalt in der Szene setzen und steht auch unter dem Motto „Ride with Purpose“: Teile der Sponsorenunterstützung fließen in Projekte, die sich dafür einsetzen, die Mobilität und Bewegungsfreiheit von Frauen weltweit zu verbessern. (aum)