Toyota ist die Nummer zwei in Europa

Toyota hat im vergangenen Jahr in Europa knapp 1,08 Millionen Fahrzeuge verkauft. Das sind 8,4 Prozent mehr als 2020. Der Marktanteil stieg um 0,4 Punkte auf den Rekordwert von 6,4 Prozent. In den vergangenen drei Jahren hat der Automobilkonzern mit den beiden Marken Toyota und Lexus damit um 1,4 Prozentpunkte zugelegt. Toyota ist nun die zweitstärkste Pkw-Marke in Europa hinter VW. Die beliebtesten Modelle sind der Corolla, der Yaris und der RAV4, die über die Hälfte der Gesamtverkäufe ausmachen.

In Deutschland kam Toyota laut Kraftfahrt-Bundesamt im vergangenen Jahr auf 71.890 Neuzulassungen. Das sind 6,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor, aber die Marke schnitt damit besser ab als der Gesamtmarkt, der ein Minus von zehn Prozent aufwies. Der Marktanteil lag bei 2,7 Prozent. Lexus setzte in Deutschland 3116 Autos ab (minus 11,7 Prozent). Das entspricht 0,1 Prozent Marktanteil. (aum)