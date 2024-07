Toyota legt europaweit um neun Prozent zu

Toyota und die Schwestermarke Lexus haben im ersten Halbjahr in Europa 626.572 Fahrzeuge abgesetzt. Das sind neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und ein Rekordergebnis. Während Toyota mit einem Zuwachs von neun Prozent seinen zweiten Platz unter den verkaufsstärksten Pkw-Marken Europas festigte, blieb Lexus mit 41.251 Verkäufen und einem Plus von 21 Prozent eine der am schnellsten wachsenden Premiummarken auf dem Kontinent. Die Nutzfahrzeugsparte Toyota Professional verbesserte sich mit über 72.000 Auslieferungen um zehn Prozent. (aum)