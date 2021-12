Seat richtet zwei Impfzentren ein

Seat hat die Impfaktion gegen Covid-19 für die Bevölkerung in der Provinz Barcelona wieder aufgenommen. Nach der im vergangenen Februar mit der katalanischen Regierung getroffenen Vereinbarung hat das Unternehmen vergangene Woche zwei feste Impfzentren für die Öffentlichkeit im Stadtzentrum von Barcelona und in der Nähe des Werks in Martorell eingerichtet.

Außerdem nutzt das Unternehmen auch zwei speziell dafür umgebaute Wohnmobile, die normalerweise bei Sportveranstaltungen eingesetzt werden und in denen das Unternehmen die Bevölkerung bereits im Sommer geimpft hat. Die beiden Fahrzeuge steuern verschiedene Orte innerhalb und außerhalb der Stadt an. Seat stellt außerdem mehr als 100 Personen aus dem Verwaltungs- und Gesundheitsbereich zur Verfügung, die bereits Erfahrung mit der Verabreichung von Impfdosen haben. Durch die Unterstützung des Automobilherstellers können in der Region täglich bis zu 8000 Impfdosen mehr verabreicht werden. (aum)