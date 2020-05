Seat bringt und holt

Seat unterstützt seine Partnerbetriebe beim Wiederanlauf mit der virtuellen Beratungs- und Verkaufskampagne „@Home“ und zwei konkreten Maßnahmen, um die Vertriebsaktivitäten zu stärken. Sollte sich der Kunde für eine Probefahrt entscheiden, kann diese ab sofort mit einem kostenlosen Bring-und-Hol-Service kontaktlos durchgeführt werden. Seat unterstützt die teilnehmenden Partnerbetriebe in Deutschland bei der Umsetzung dieser Dienstleistung finanziell.

Für Kunden, bei deren Fahrzeug ein Werkstatt-Termin ansteht, bietet Seat den kostenlosen Service schon seit Anfang April an. Ein Mitarbeiter des Autohauses holt das Fahrzeug dann beim Kunden ab und bringt es nach dem Servicetermin wieder zum Kunden zurück, die Übergabe erfolgt jeweils unter strengen Hygieneregeln kontaktlos. In den ersten vier Wochen wurde der Service deutschlandweit bereits über 5000 Mal genutzt.



Die spanische VW-Tochter hat in den vergangenen Wochen einige unterstützende Maßnahmen für die Partnerbetriebe getroffen: So wurden beispielsweise Guidelines für die Verkäufer erstellt, spezielle Trainings angeboten, einzelne Informationstermine realisiert und auch Textvorlagen für die Social-Media-Kanäle der Autohäuser zur Verfügung gestellt.



Die Websites www.seat.de und www.cupraofficial.de werden thematisch so umgebaut, dass Kaufinteressenten bereits auf den jeweiligen Startseiten auf die neue Möglichkeit eines virtuellen Beratungs- und Verkaufsgesprächs sowie auf den kostenlosen Bring-und-Hol-Service bei einer Probefahrt aufmerksam werden und direkt einen Termin mit ihrem teilnehmenden Seat- oder Cupra-Partner vereinbaren können. (ampnet/deg)