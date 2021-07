Seat baut Motorsport-Truck zum mobilen Impfzentrum um

Nur kurz war die Verschnaufpause bei den Inzidenzwerten. Impfen bleibt nach wie vor das Hauptmittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Auch in Spanien steigen die Infektionszahlen wieder. Seat hat daher einen Truck, der normalerweise bei Motorsportwettbewerben eingesetzt wird, zum mobilen Impfzentrum umgebaut. Der Lastwagen wird zunächst im Stadtteil Born in Barcelona stehen, wo die Vakzine ohne Voranmeldung von 10 bis 20 Uhr an sieben Tagen in der Woche verabreicht werden können. 1400 Impfungen sind pro Tag möglich.

Neben dem Truck und zwei weiteren mobilen Impfzenten, die je nach Bedarf den Standort wechseln, stellt Seat auch sein Gesundheitspersonal zur Verfügung. Es hat bislang mehr als 20.000 Impfungen an den Beschäftigten des Unternehmens sowie an Angestellten des Volkswagen-Konzerns und der Zulieferfirmen vorgenommen. Aktuell haben mehr als 90 Prozent der Seat-Mitarbeitenden mindestens eine Dosis erhalten, bis August sollen alle vollständig geimpft sein. (ampnet)