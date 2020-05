Vier VW-Marken locken mit Sonderkonditionen

Der VW-Konzern will über seinen Finanzdienstleister Volkswagen Financial Services den Fahrzeugabsatz in der Corona-Krise wieder ankurbeln. Kunden der Marken VW (inklusive Nutzfahrzeuge), Audi, Seat und Skoda bekommen die Möglichkeit, Fahrzeuge zu besonderen Konditionen zu finanzieren oder zu leasen. Ein wesentlicher Bestandteil der Programme ist der beitragsfreie Ratenschutz bei Arbeitslosigkeit. Hinzu kommen für alle Kaufinteressenten diverse Sonderkonditionen für Neu- und Gebrauchtwagen, die mit vergünstigten oder teilweise kostenfreien Wartungs- und Inspektionsleistungen kombiniert werden können.

Im Fall einer unverschuldeten Arbeitslosigkeit übernimmt die Versicherung bis zu zwölf Monatsraten des jeweiligen Finanzierungs- oder Leasingvertrags. Darüber hinaus bietet das Produkt bei drohendem Jobverlust Hilfestellungen.



Die Finanzierungskonditionen liegen je nach Marke zwischen null und 1,99 Prozent. (ampnet/jri)