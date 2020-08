Seat rüstet sich für eine zweite Corona-Welle

Nachdem auch in Spanien das Corona-Virus wieder auf dem Vormarsch ist, bereitet sich Seat auf eine mögliche zweite Pandemie-Welle ab September vor. Der Automobilhersteller will hierfür nach den Werksferien seinen mehr als 15.000 Beschäftigten in der letzten Augustwoche kostenlose PCR-Tests auf das Virus anbieten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Mitarbeitern, die am Montageband tätig sind, Zeitarbeitskräften und Zulieferern.

Seat plant, mehr als 90 Prozent der fast 8600 Arbeitskräfte dieser Gruppe in der Woche vor ihrer Rückkehr aus dem Sommerurlaub am 31. August zu testen. Die restlichen Mitarbeiter, die nicht in der Autofertigung beschäftigt sind, werden erst getestet, wenn sie an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt sind. In einer Mitarbeiterbefragung, an der mehr als 5000 Beschäftigte teilnahmen, bekräftigten 77 Prozent ihre Bereitschaft, einen neuen zu machen – und zwar auch vor dem Ende ihres Urlaubs.



Außerdem bietet Seat seinen Beschäftigten jedes Jahr die Gelegenheit, kostenlos eine Grippeimpfung am Firmensitz des Unternehmens in Anspruch zu nehmen. Dieses Mal beginnt die Impfkampagne im September, einige Wochen früher als in den vergangenen Jahren, da jüngste Studien gezeigt haben, dass manche Verbindungen des Impfstoffs auch die Symptome einer Covid-19-Erkrankung effektiv bekämpfen. Fast die Hälfte der Teilnehmer in der Mitarbeiterbefragung stand einer Grippeimpfung positiv gegenüber.



Darüber hinaus wird Seat die Maßnahmen beibehalten, die bis jetzt eine Ausbreitung der Infektion in den Werken verhindern konnte. Zu den in diesem Protokoll vorgesehenen Maßnahmen gehören beispielsweise die Ausgabe von Gesichtsmasken, die während der Arbeit aufgesetzt werden sollen, die Anpassung der Arbeitsstationen zur Einhaltung des Sicherheitsabstands von anderthalb Metern und das Messen der Körpertemperatur aller Mitarbeiter beim Betreten des Betriebsgeländes. Darüber hinaus stehen den Mitarbeitern Desinfektionsgel und eine App zur Selbsteinschätzung ihrer Gesundheit zur Verfügung. (ampnet/jri)