Piaggio und BP setzen gemeinsam auf Elektro-Zwei- und Dreiräder

Piaggio und der Energiekonzern BP haben eine Absichtserklärung zum Ausbau der Elektromobilität von zwei- und dreirädrigen Fahrzeugen unterzeichnet. Elektromotorräder, Motorroller und kompakte Nutzfahrzeuge sind die derzeit am stärksten elektrifizierte Fahrzeugklasse weltweit. 44 Prozent der Verkäufe und ein Viertel der bestehenden weltweiten Flotte sind nach Angaben der beiden Unternehmen bereits elektrisch.

Piaggio bringt die Fahrzeuge und BP die Infrastruktur in die gemeinsame Initiative ein. Das Joint Venture Jio-bp von BP in Indien soll die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit beim Angebot von Batterielade- und Batterietauschstationen prüfen. Untersucht werden soll außerdem die Entwicklung ganzheitlicher Dienstleistungen wie „Battery as a Service“ (BaaS) und „Vehicle as a Service“ (VaaS) der Fokus liegt zunächst auf Indien. Später könnten die Aktivitäten auf China, Indonesien und Vietnam sowie Europa ausgeweitet werden. BP will bis zum Ende des Jahrzehnts weltweit rund 70.000 öffentliche Ladepunkte erreichten. (aum)