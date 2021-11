Kia startet europäische Produktion des neuen Sportage

Kia hat in seinem europäischen Kia-Werk im slowakischen Zilina die Produktion des neuen Kia Sportage gestartet. Hier wird das Kompkat-SUV erstmals in seiner 28-jährigen Modellgeschichte in einer speziell für Europa konzipierten Version gefertigt. Auch beim Antrieb wird die fünfte Generation zum ersten Mal in einer Plug-in-Hybrid-Version angeboten, dessen Produktionsstart allerdings erst im Februar 2022 beginnen soll.

Aufgrund der hohen Flexibilität und Modularität können im Kia-Werk Zilina sämtliche Antriebsvarianten produziert werden. Seit der Eröffnung der Anlage im Jahr 2006 sind mehr als zwei Millionen Sportage-Modelle für den europäischen Markt vom Band gelaufen. (aum)