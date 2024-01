Skoda startet Fertigung des neuen Modelljahrgangs

Skoda hat am Hauptsitz in Mladá Boleslav mit der Fertigung der aufgewerteten Versionen von Scala und Kamiq begonnen. Beide Modelle sind nun mit Matrix-LED-Hauptscheinwerfern erhältlich. Front- und Heckschürzen, Felgen und der Kühlergrill wurden aufgefrischt. Zudem verwendet Skoda an mehreren Stellen der Kompaktmodelle, zum Beispiel bei Polstern und Fußmatten, nachhaltigere Materialien. Die Sicherheitssysteme wurden um einen Notbremsassistenten mit Fußgängerschutz sowie einen Spurwechselassistenten erweitert. In beiden Baureihen wurde außerdem die Angebotsstruktur auf drei Ausstattungslinien und sechs verschiedene Interieurdesigns geändert. (aum)