Toyota startet Produktion des C-HR

Startschuss für den neuen Toyota C-HR: Bei Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) im türkischen Sakarya ist jetzt die Produktion der zweiten Modellgeneration angelaufen. Für die Neuauflage des Crossover-SUV haben die Japaner insgesamt 308 Millionen Euro in die Fertigungsstätte investiert, die als erste in Europa auch Plug-in-Hybridfahrzeuge herstellt – inklusive der Batteriemontage, ebenfalls ein Novum für Toyota in Europa.

Mehr als 800.000 Mal hat sich das kompakte SUV-Coupé seit seiner Markteinführung 2016 verkauft. Die in Europa entwickelte und konstruierte Neuauflage fährt nur mit elektrifizierten Antrieben. Neben einem 103 kW (140 PS) starken 1,8-Liter-Vollhybrid und einem 145 kW (198 PS) starken 2,0-Liter-Hybrid, letzterer auf Wunsch auch mit Allradantrieb, ist erstmals ein Plug-in-Hybrid mit 164 kW (223 PS) Systemleistung und bis zu 65 Kilometer rein elektrischer Reichweite erhältlich. (aum)