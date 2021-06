Alfa Romeo feiert den 111. Geburtstag mit den Fans

Am 24. Juni 2021 feiert Alfa Romeo seinen 111. Geburtstag. An diesem Tag im Jahr 1910 wurde in Mailand die Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.) gegründet, die nach der Übernahme durch den Ingenieur und Unternehmer Nicola Romeo 1918 schließlich zu Alfa Romeo werden sollte. Die Marke hat in seiner langen Geschichte eine große Zahl von Enthusiasten um sich geschart. Diesen Fans gibt Alfa Romeo zum Geburtstag die Möglichkeit, sich zu treffen und ihre Leidenschaft für die Marke mit der Schlange im Wappen, im Italienischen Biscione genannt, auszudrücken. Die Feier auf dem Gelände des Alfa Romeo Museums im Mailänder Vorort Arese geht über vier Tage (24. bis 27. Juni 2021).

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag (24. Juni) mit einer Parade auf der hauseigenen Rennstrecke, an der alle privaten Besitzer eines Alfa Romeo, gleichgültig welchen Modells oder Jahrgangs, teilnehmen können. Das Thema der gesamten Geburtstagsfeier ist eine Hommage an die Farbe Rot, die von Anfang an unverkennbares Zeichen der Fahrzeuge von Alfa Romeo und schließlich ein integraler Bestandteil der Marken-DNA wurde. Die Besucher der Geburtstagsfeier werden eingeladen, rote Kleidung zu tragen. Auch die Mund-Nase-Masken, die am Eingang zum Museum kostenlos ausgegeben werden und eine sichere Durchführung der Veranstaltung gewährleisten, sind rot.



Auch für die ersten Käufer der Modelle Alfa Romeo Giulia GTA und GTAm wird der 24. Juni in Erinnerung bleiben. Denn sie erhalten an diesem Tag in Arese ihre neue High-Performance-Limousine, die von einem Bi-Turbo-Benziner angetrieben wird, der aus sechs Zylindern mit einem Hubraum von 2,9 Litern 540 PS (397 kW) schöpft. Übergeben werden die Fahrzeuge durch hochrangige Manager aus Geschäftsführung, Design und Technik, die Details und Hintergründe erläutern. Danach können die Kunden dann auf die Rennstrecke fahren und anschließend eine exklusive Führung durch Museum und Archiv erleben. Schwerpunkt ist dabei die ewige Suche von Alfa Romeo nach Gewichtsreduzierung, sowohl beim Rennwagen als auch beim Serienfahrzeug.



Parade für Clubs und Fans



Darüber hinaus finden mehrmals täglich auf der Rennstrecke und auf dem Museumsgelände Paraden von Alfa Romeo Fahrzeugen statt, zum Teil exklusiv für Markenclubs, zum Teil für jedermann. Für die Teilnahme sind Reservierungen erforderlich, per Mail an info@museoalfaromeo.com.



Für Formel-1-Fans bietet das Museum über das gesamte Wochenende auf einer großen Leinwand Live-Übertragungen vom Großen Preis der Steiermark mit Training, Qualifying und Rennen. Während der gesamten Geburtstagsfeier ist außerdem ein Präsentationsmodell des Formel-1-Autos von Alfa Romeo ausgestellt. Eine exklusive Besuchergruppe erlebt am Freitag (25. Juni) eine Live-Schaltung nach Spielberg zu den Fahrern Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Außerdem werden in einer virtuellen Tour die Boxenanlage des Teams und das Fahrerlager auf der Rennstrecke in Österreich vorgestellt.



Mit einem weniger bekannten Kapitel der Historie von Alfa Romeo beschäftigt sich die Ausstellung „Sea Horses“. Sie informiert über die marine Verwendung von Alfa Romeo Motoren, von Rennbooten über Frachtschiffe bis zu Fischerbooten. Jeden Tag zwischen 10 und 18 Uhr können Besucher außerdem einen besonderen Blick hinter die Kulissen des Museums werfen. Führungen für eine begrenzte Personenanzahl präsentieren normalerweise nicht öffentlich zugängliche Bereiche des Museums: zwei komplette Etagen mit eingelagerten Fahrzeugen, Motoren, Trophäen, Fahrgestellen und anderen Memorabilia aus der Historie von Alfa Romeo.



Das vollständige Programm der Feier zum 111. Geburtstag von Alfa Romeo ist auf der Internetseite des Museums (https://www.museoalfaromeo.com/en-us/news/Pages/Alfa-Romeo-2021-Anniversario.aspx) zu finden. Der Besuch der Veranstaltungen ist nur bei vorheriger Reservierung unter info@museoalfaromeo.com möglich. (ampnet/fw)