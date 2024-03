Alfa Romeo und die 33

Die Zahl 33 spielt in der Welt von Alfa Romeo eine große Rolle. Im Jahr 1933 feierte die italienische Traditionsmarke unter anderem Siege beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans und bei der Mille Miglia. Der 1967 präsentierte Sportwagen Alfa Romeo 33 Stradale zählt zu den schönsten Coupés aller Zeiten. Mit dem technisch verwandten Rennwagen Tipo 33 gewann Alfa Romeo unter anderem zwei Weltmeistertitel. Und das spätere Großserienmodell Alfa Romeo 33 wurde mit knapp einer Millionen gefertigten Exemplaren eins der meistverkauften Fahrzeuge der Unternehmensgeschichte.

2023 schließlich erschien der Supersportwagen Alfa Romeo 33 Stradale, ein nur in 33 Exemplaren hochindividualisiert gefertigter Zweisitzer, als Hommage an das gleichnamige Coupé aus den 1960er Jahren. Und sogar im aktuellen Geschäftsbericht von Alfa Romeo hat die Zahl 33 eine Bedeutung: Im zurückliegenden Jahr steigerte die Marke das weltweite Verkaufsergebnis um 33 Prozent.



Jetzt widmet Alfa Romeo der symbolträchtigen Zahl den „33 Stradale Day“. Er findet erstmals am 3. März 2024 statt. In Zukunft soll jeder 3.3. zu einem Tag werden, an dem Alfa Romeo gemeinsam mit Fans und Clubs die Marke feiern will. Zur Premiere präsentiert das Centro Stile Alfa Romeo exklusive Fotos eines Alfa Romeo 33 Stradale in der Farbe Königsblau. Von den weniger als einem Dutzend in Straßenversion gebauten historischen Alfa Romeo 33 Stradale wurde nur ein einziger königsblau lackiert.



Auch für den aktuellen Nachfolger ist „Blu Reale" eine von drei werksseitigen Optionen neben den Rottönen Rosso Alfa und Rosso Villa d'Este. Für den in Kleinstserie gefertigten Supersportwagen stehen zwei unterschiedliche Antriebsvarianten zur Wahl. In der Verbrennerversion kommt ein V6-Biturbo-Motor mit 620 PS (456 kW) zum Einsatz, der die Hinterräder antreibt. Mit dem neu entwickelten reinelektrischem Antrieb beträgt die Systemleistung 552 kW (750 PS), die auf alle vier Räder übertragen wird. Auch hier taucht die symbolträchtige Zahl in den technischen Daten an prominenter Stelle auf: Die Höchstgeschwindigkeit des Coupés beträgt 333 km/h.