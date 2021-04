Seat peppt Ibiza und Arona auf

Seat peppt den Ibiza und den Arona – sie stehen auf der gleichen Plattform – auf. Beide gehören zu den Topsellern der Marke. Zusammen genommen machen die beiden 40 Prozent der verkauften Modelle aus. Beim Ibiza fallen die nun serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfer und die neuen Leichtmetallfelgen auf. Am Heck ist die handschriftlich-stilisierte Modellbezeichnung unter dem optisch geschärften Markenlogo zu sehen.

Etwas umfangreicher fielen die Änderungen des Exterieurs beim Arona aus, der unter anderem neue Stoßfänger erhält und an der Front Designanklänge an den Cupra Formentor erkennen lässt. Zudem ist das kleine SUV auf Wunsch nun auch im offroadbetonteren „Xperience “-Trim zu bekommen.



In beiden Innenräumen wurde bei Konnektivität und Infotainment-Systemen nachgelegt. Diese sind damit wieder auf dem aktuellen Stand. Die Touchscreens in der Mittelkonsole wurden zeitgemäß um 20 Prozent vergrößert und höher positioniert. Die gesamte Haptik wurde optimiert und um ein Soft-Armaturenbrett sowie ein Lenkrad aus Nappaleder ergänzt. Neu dazugekommen ist auch Ambiente-Licht. In den oberen Ausstattungslinien werden dabei auch die Ränder der runden Lüftungsdüsen illuminiert. Auf Wunsch ist ein Audiosystem von Beats erhältlich. Hinzu kommen noch (teilweise optional) die aktuellen Assistenzsysteme des Volkswagen-Konzerns, etwa den Travel Assist. (ampnet/av)