VW ID 4 und ID 5: Nachschlag bei Leistung und Reichweite

Volkswagen startet den Vorverkauf des weiterentwickelten ID 4 und ID 5. Die zwei batterieelektrischen VW-Modelle werden ab sofort mit einer komplett neu entwickelten Infotainment- und Softwaregeneration angeboten. Darüber hinaus kommt in den „Pro“- und „GTX“-Versionen ein neues Antriebssystem zum Einsatz: Der erstmals im ID 7 eingesetzte Antrieb bietet deutlich mehr Leistung und Drehmoment bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch.

Die kombinierte WLTP-Reichweite des neuen elektrischen SUV ID4 erhöht sich dank des neuen E-Antriebs auf bis zu 550 Kilometer: Das geräumigere SUV-Coupé ID 5 erreicht mit einer Batterieladung bis zu 556 WLTP-Kilometer. Volkswagen bietet die optimierten Modelle zu den gleichen Grundpreisen wie die Vorgänger an.



Das wichtigste neue Technologie-Feature aller ID 4 und ID 5 mit 77-kWh-Batterie (netto) ist der Antrieb mit einer neuen E-Maschine an der Hinterachse sowie einer neuen Batteriegeneration. In den heckgetriebenen Modellen ID 4 Pro und ID 5 Pro kommt nun ein E-Motor mit 210 kW (286 PS) zum Einsatz mit 60 kW (82 PS) mehr Leistung. Die Kraftentfaltung ist dynamischer, da sich auch das Drehmoment von 310 Newtonmeter (Nm) auf 545 Nm erhöht hat. Das Plus von 235 Nm entspricht einem Zuwachs von rund 75 Prozent. Der allradgetriebene ID 4 Pro 4Motion entwickelt mit der neuen hinteren E-Maschine und einer zusätzlichen E-Maschine an der Vorderachse eine Systemleistung von 210 kW (286 PS). Das entspricht einer Steigerung von 15 kW (21 PS).



Die besonders sportlichen und ebenfalls allradgetriebenen Topmodelle ID 4 GTX und ID.5 GTX stellen künftig eine Systemleistung von 250 kW (340 PS) und damit 30 kW (41 PS) zusätzlich zur Verfügung. Die GTX-Modelle knacken mit 5,4 Sekunden nun klar die 6,0-Sekunden-Marke. Wie zuvor, werden der ID 4 GTX und ID 5 GTX bei 180 km/h elektronisch abgeriegelt. Analog zu den GTX-Modellen steigt nun auch die Höchstgeschwindigkeit der „Pro“-Modelle auf 180 km/h (zuvor 160 km/h). Unverändert bleibt der Antrieb des ID 4 Grundmodells: Der ID.4 Pure erreicht mit seiner 125-kW-Maschine (170 PS) 160 km/h.



Die Reichweite aller ID 4 und ID 5 mit der neuen 77-kWh-Batterie wächst. Zwei Beispiele: Der ID 4 Pro erreicht bis zu 550 Kilometer (WLTP kombiniert) und damit 17 Kilometer mehr als der Vorgänger. Bis zu 556 Kilometer sind es beim neuen ID 5 Pro bei einem Plus von elf Kilometern. Die ID 4 und ID 5 Modelle mit Heckantrieb laden wie bisher mit 135 kW. Die Allradmodelle bieten eine bis zu 175 kW erhöhte DC-Ladeleistung. In nur ca. zehn Minuten nehmen diese ID-Versionen bei maximaler Ladeleistung Energie für weitere 178 Kilometer auf. Die Grundversion ID.4 Pure mit einer 52-kWh-Batterie wird ab sofort mit ein Ladeleistung von bis zu 115 statt 110 kW angeboten. (aum)