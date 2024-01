CES 2024: VW bittet Chat-GPT an Bord

Auf der Elektronik-Fachmesse CES 2024 in Las Vegas (–12.1.) stellt Volkswagen die ersten Fahrzeuge vor, bei denen der auf künstlicher Intelligenz basierende Chatbot „ChatGPT“ in den Sprachassistenten des Infotainments integriert ist. Die ersten Autos mit der neuen Funktion sollen im zweiten Quartal angeboten werden. Es handelt sich um die Baureihen ID 3, ID 4/ID 5, ID 7, Tiguan, Passat und Golf. Kunden können den Sprachassistenten IDA wie gewohnt nutzen. Es muss kein neuer Account angelegt, keine neue App installiert oder Chat-GPT aktiviert werden.

Mit „Hallo IDA“ oder der Taste auf dem Lenkrad wird der digitale Assistent aktiviert. IDA erkennt automatisch, ob eine Fahrzeugfunktion ausgeführt, ein Ziel gesucht oder die Temperatur verändert werden soll. Erst wenn die Anfrage nicht durch das System beantwortet werden kann, wird sie anonymisiert an die KI weitergeleitet und die bekannte VW-Stimme antwortet. Chat-GPT erhält dabei keinerlei Zugriff auf die Fahrzeugdaten, Fragen und Antworten werden im Sinne eines bestmöglichen Datenschutzes umgehend gelöscht, verspricht VW.



Außerdem zeigen die Wolfsburger in Las Vegas das Facelift beim Golf in Form eines noch getarnten GTI. (aum)