Hyundai i30: Mehr Komfort und Konnektivität für Kompakt-Bestseller

Ab sofort ist der überarbeitete Hyundai i30 bestellbar. Angeboten wird der Kompakt-Bestseller weiterhin als fünftüriges Schrägheckmodell und als Kombi jeweils in zwei Ausstattungslinien. Den Einstieg markiert die Ausstattungslinie Advantage zu Preisen ab 27.590 Euro für den Fünftürer, der Kombi kostet immer 1000 Euro Aufpreis.

Äußerlich ist der koreanische Golf-Rivale bis auf eine retuschierte Front mit neu gestaltetem Kühlergrill, Voll-LED-Scheinwerfer und -Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und getöntes Privacy-Glas ab der B-Säule so gut wie unverändert. Beim Kombi kommt eine schwarze Dachreling und der in Wagenfarbe lackierte Dachspoiler dazu.



Innen gibt es technische Neuerungen in punkto Konnektivität und Sicherheit. Das neue digitale Cockpit mit 10,3-Zoll-Display gehört nun ebenso zum Serienumfang der Basisversion wie die ebenfalls neuen USB-C-Ladeanschlüsse vorne und hinten und die Over-the-Air-Kartenupdates. In Sachen Infotainment und Konnektivität standardmäßig enthalten sind darüber hinaus ein Navigationssystem mit 10,3-Zoll-Display, eine Smartphone-Integration sowie Bluelink-Connect. Für Komfort sorgen eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, ein Multifunktionslenkrad, eine Sitzheizung vorne, eine elektrische Parkbremse und ein Regensensor.



Die serienmäßige Sicherheitsausstattung umfasst unter anderem den autonomen Notbremsassistenten mit Fußgänger- und neuer Fahrradfahrererkennung, Aufmerksamkeitsassistenten, Spurfolge- und Spurhalteassistenten sowie eine Verkehrszeichenerkennung. Das Einparken vereinfachen eine Einparkhilfe vorne und hinten sowie eine Rückfahrkamera.



Dazu gibt es optionale Pakete mit neuem Autobahnassistenten, navigationsbasiertem Tempomat, Abbiegefunktion für den autonomen Notbremsassistenten, Totwinkel- und Ausstiegswarner, Querverkehrsassistent und Smart-Key-System mit Start/Stopp-Knopf. Als weiteres Extra ist für den i30 Advantage ein Panorama-Glas-Schiebedach verfügbar. Wahlweise sind beide Karosserievarianten auch in der sportlichen Ausstattungslinie N Line (ab 31.650 Euro) verfügbar.



Die Antriebspalette umfasst einen 1,0-Liter-Turbobenziner mit 100 PS (74 kW) und einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 48-Volt-Hybridsystem und 140 PS (103 kW). Für beide Motoren ist neben einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe auch ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) für 2000 Euro Aufpreis erhältlich. (aum)