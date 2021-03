Opel bietet rund 170 Ausbildungsplätze

Ungeachtet der Corona-Pandemie hält Opel in diesem Jahr daran fest, erneut mehr junge Menschen auszubilden als im Vorkrisenjahr 2019. Wie schon im vergangen Jahr bietet der Autobauer erneut rund 170 Ausbildungsplätze an. In Rüsselsheim können 120 junge Menschen in zwölf Berufen und fünf Studiengängen eine Ausbildung beginnen. Dazu kommen 34 Lehrstellen im Werk Kaiserslautern und 15 am Standort Eisenach.

Im Zusammenhang mit Corona sind dennoch im laufenden Ausbildungsbetrieb Anpassungen nötig, da der Gesundheitsschutz vorgeht. So wurde zum Beispiel die Belegung in der Ausbildungswerkstatt in Rüsselsheim spürbar reduziert. In den kaufmännischen Berufen ist mobiles Arbeiten momentan die Regel, während sich im gewerblichen Bereich Phasen unter umfangreichen Hygienemaßnahmen im Betrieb mit mobilen Lern- und Arbeitsphasen abwechseln.



Bewerbungen für das Ausbildungsjahr 2021 werden weiterhin entgegengenommen (https://www.opel.de/ueber-o). (ampnet/jri)