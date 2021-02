Tiger X-1: Hyundai Motor Group macht dem Auto Beine

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Antworten auf diese Frage sucht der Hyundai-Konzern nicht nur in der eigenen Forschung, sondern auch in Kooperationen. Und so hat sich das konzerneigene, in Kalifornien ansässige New-Horizons-Studio mit den Vordenkern der Firma Sundberg-Ferar und den Software-Spezialisten von Autodesk zusammengetan. Herausgekommen ist dabei eine Studie namens Tiger X-1, mit der sich die autonome Mobilität in einer extremen Form präsentiert.

Das Besondere des Fahrzeugs ist seine extreme Geländetauglichkeit: Sobald das Fahrzeug nicht mehr auf vier Rädern weiterkommt, fährt es automatisch Beine aus. Damit kann es sensor- und rechnergesteuert auf schwierigstem Terrain vorankommen. Gleichzeitig erlauben die automatischen Beine eine außergewöhnliche Niveauanhebung, die beispielsweise die Aufnahme von Frachtgut erleichtert. Das Tiger-Fahrzeug kann auch per Drohne über weite Entfernungen an unzugänglichen Orten abgesetzt werden.



Die Einsatzmöglichkeiten sind außerordentlich vielfältig. So kann Tiger X-1 in gefährlichem Umfeld agieren und bemannte Forschungsexpeditionen unterstützen oder ersetzen. Auch eine extraterrestrische Nutzung ist denkbar.



Das Projekt befindet sich in einem Frühstadium, so dass laut New-Horizons-Chef John Suh noch keine abschließenden Überlegungen zu Vermarktung oder über die Zuordnung zu einer Vertriebsmarke der Hyundai Motor Group (Hyundai, Kia, Genesis) vorgenommen wurden. Auch über das Antriebskonzept wurde noch keine Entscheidung gefällt. (ampnet/jm)