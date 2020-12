Fahrvorstellung Audi A3 Sportback 40 TFSI e: Dezente Dynamik

Insgesamt sieben Audi-Modelle kommen aktuell mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb zu den Kunden, und den Eintritt in die elektrifizierte Welt der Ingolstädter Modelle übernimmt dabei der Audi A3 Sportback TFSI e, der gegenüber seinem Vorgänger nun eine optimierte Reichweite und eine neue Lithiumionen-Batterie als Energiespeicher besitzt. Das Antriebspaket besteht aus einem 1,4 Liter TFSI-Motor, der 150 PS (110 kW) leistet und mit einem 120 PS (88 kW) starken Elektromotor gekoppelt ist. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Kapazität des Energiespeichers um 48 Prozent erhöht. Die elektrische Reichweite verbesserte sich um knapp 30 Kilometer.

Die beiden Motoren verbünden sich zu einer Systemleistung von 204 PS (150 kW) und einem maximalen Drehmoment von 330 Newtonmetern. Diese Kombination ist auf Wunsch für eine durchaus dynamische Fahrweise verantwortlich und beschleunigt den Fünftürer in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Vollelektrisch vergehen 5,2 Sekunden bis Tempo 60. Bei 227 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Rein elektrisch kann der Sportback nach der WLTP-Messmethode bis zu 67 Kilometer erreichen, so dass die täglichen Fahrten lokal emissionsfrei absolviert werden können. Ist die Batterie leer, vergehen an einer Industriesteckdose zwischen zweieinhalb und viereinhalb Stunden, bis der Akku wieder geladen ist.



Bei längeren Touren ist die Fahreinstellung „Auto Hybrid“ die beste Wahl, bei der unbemerkt von Fahrer und Passagieren ständig die optimale Antriebskombination gewählt wird. So mutiert der A3 Sportback zu den dezenten Vertretern unter den Dynamikern. Bei langsamer Fahrt übernimmt die Elektroabteilung die Hauptlast, und bei höheren Geschwindigkeiten schaltet die zentrale Steuerung auf den Verbrennungsmotor um. Für den Überholspurt zwischendurch verbünden sich wiederum beide Antriebe, wobei der Elektromotor zusätzlichen Boost beisteuert und so die Zeit überbrückt, die der Turbolader benötigt, um Druck aufzubauen. Außerdem lässt sich der Akku während der Fahrt aufladen, wenn am Ziel eine Umweltzone wartet.



Damit beim täglichen Fahren möglichst wenig Energie verbraucht und bei Gelegenheit auch zurückgewonnen wird, übernimmt die so genannte prädikative Betriebsstrategie (PBS) das Kommando. Ist die Navigation eingeschaltet, dirigiert sie den Antriebsstrang so, dass die Batterieladung optimal während der Strecke genutzt wird. Der Kollege „prädikativer Energieassistent“ wiederum übernimmt eine tragende Rolle bei der Umwandlung von Verzögerungsenergie in Fahrstrom.



Beim Design reiht sich der A3 Sportback nahtlos in die Baureihe ein. Im Innenraum gingen die Kreativen nach der Methode „Schöner Wohnen“ vor und spendierten dem sportlichen A3 hochwertige Materialien, hochglänzende schwarze Flächen und – das „e“ verpflichtet – Sitzbezüge aus recycelten PET-Flaschen. Die Sitze kommen mit sehr guten Komfortwerten, und gleichzeitig feinem Seitenhalt, so dass die dynamischen Eigenschaften des Antriebs bestens ausgeglichen werden.



Einmal in Fahrt zeigt sich der elektrifizierte A3 Sportback von seiner problemlosen Seite. Das Fahrwerk schluckt die meisten Defizite der Infrastruktur und hält den Sportback auf Kurs, und die akustischen Signale des Antriebs sowie der Windkraft bei höheren Geschwindigkeiten sind auf ein Minimum reduziert. Erst jenseits von 150 km/h machen sich Windgeräusche dezent bemerkbar.



Plug-in-Hybride gehören – wenigstens auf dem Prüfstand – zu den Treibstoff-Asketen. Beim A3 Sportback liegen die offiziellen Verbrauchswerte zwischen 1,4 und 1,5 Litern und 13 bis 13, 8 Kilowattstunden. Bei einer ersten, überwiegend im Hybridmodus gefahrenen Runde rund um Ingolstadt meldete die Verbrauchanazeige am Ende 2,5 Liter und 13,0 KWh. Die Preisliste für den A3 Sportback 40 TFSI e beginnt bei 37.470 Euro (38.440 Euro bei 19 % Mehrwertsteuer). Der Preis verringert sich dank der E-Förderung um 6750 Euro.



Für Zeitgenossen mit dem Wunsch nach mehr Leistung stellt Audi den A3 Sportback 45 TFSI e S-Tronic bereit, der auf eine Systemleistung von 245 PS (180 kW) kommt und den Fünftürer auf maximal 232 km/h beschleunigt. Die dynamische Version kostet 40.395 (41.440) Euro. (ampnet/ww)



Daten Audi A3 Sportback 40 TFSI e



Länge x Breite x Höhe (m): 4,34 x 1,98 x 1,46

Radstand (m): 2,63

Motor: R4-Benziner, 1395 ccm, Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 110 kW / 150 PS bei 5000–6000 U/min

Max. Drehmoment: 250 Nm bei 1550–3500 U/min

Elektromotor: 80 kW

Drehmoment E-Motor: 330 Nm

Batterie: Hochvolt-Lithiumionenbatterie, 13,0 kWh

Systemleistung: 150 kW / 204 PS

Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h (elektrisch); 227 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 7,6 Sek.

Elektr. Reichweite: 67 km

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 1,4–1,5 Liter

CO2-Emissionen: 30-34 g/km

Leergewicht / Zuladung: min. 1560 kg / max. 505 kg

Kofferraumvolumen: 280–1100 Liter

Max. Anhängelast: 1700 kg

Luftwiderstandsbeiwert: 0,30

Basispreis: 37.470 Euro