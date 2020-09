Bridgestone kündigt Schließung eines Werks in Frankreich an

Bridgestone kündigte heute bei einer Betriebsratssitzung die Schließung des Werks im französischen Bethune an. Davon betroffen werden 863 Mitarbeiter nicht vor dem zweiten Quartal 2021. Zur Begründung führt das Unternehmen die seit mehreren Jahren in Bethune anfallenden Verluste an. Die strukturelle Maßnahme sei die einzig praktikable Option zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Bridgestone Betriebe in Europa. (ampnet/Sm)