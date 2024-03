Bridgestone wird in den nächsten Jahren bis zu 207 Millionen Euro in sein spanisches Werk Burgos investieren. Unter anderem soll die Kapazität für die Produktion von High-Rim-Diameter-Reifen (HRD) ab 18 Zoll auf mehr als sieben Millionen gesteigert werden. Darüber hinaus wird das Werk in Burgos durch diese Umstellung zu einer der größten Produktionsstätten von Bridgestone für Transporterreifen in Europa. (aum)