Aktionen für Hochwasseropfer

Audi hat gemeinsam mit dem Betriebsrat einen Aufruf an seine Mitarbeitenden für eine Spendenaktion zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen gestartet. Die Belegschaftsspende wird das Unternehmen zudem um eine sechsstellige Summe erhöhen. Ein Teil der Spendensumme wird in die Soforthilfe fließen, der andere Teil in langfristige Projekte. Die Spendenaktion läuft bis 10. September.

Nissan hilft betroffenen Kunden, die nach dem schweren Unwetter und Hochwasser nicht mehr mobil sind. Sie erhalten kostenlos einen Ersatzwagen von Nissan Center Europe. Die Kunden können sich unkompliziert an den ihnen bekannten lokalen Vertragspartner wenden.



Bridgestone Deutschland sieht seine Aktion als Dank an die zahlreichen Fluthelfer. Privatpersonen und Unternehmen, die bei Hilfsaktionen im Rahmen der Umweltkatastrophe einen Reifenschaden an ihrem Nutzfahrzeug (z. B. Lkw oder Traktor) davontragen, können sich unter fluthilfe.deutschland@bridgestone.eu bei dem Premiumhersteller melden. In der Folge werden mit Bridgestone die Details wie Anwendungsbereich und Reifendimension geklärt und nach Prüfung erhalten die Betroffenen entsprechende Neureifen kostenfrei zum Austausch. Die Aktion ist auf einen Gesamtwert von 100.000 Euro begrenzt. (aum)