Bridgestone baut Kapazitäten für Motorradreifen aus

Bridgestone will umgerechnet rund 12,4 Millionen Euro in sein japanisches Werk in Nasu investieren, um seine Lieferkapazitäten zu erweitern und das Geschäft mit Motorradreifen auszubauen. Die Produktion soll ab 2026 schrittweise um rund 90.000 Einheiten im Jahr erhöht werden. Das Werk Nasu ist das weltweit einzige von Bridgestone zur Fertigung von Motorradreifen. Sie tragen alle die Modellbezeichnung Battlax. Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Ausweitung der Produktionskapazitäten von Pkw- und OTR-Reifen in fünf anderen japanischen Werken angekündigt. (aum)