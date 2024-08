Bridgestone investiert rund 158 Millionen Euro in die Modernisierung seines japanischen Werks Kitakyushu. Dort werden seit 2009 alle Reifen für Bergbau- und Baufahrzeuge des Unternehmens produziert. Die Maßnahmen auf dem über 370.000 Quadratmeter großen Fabrikgelände sollen Ende 2027 abgeschlossen sein. In Kitakyushu stellen 575 Mitarbeiter täglich bis zu 170 Tonnen Off-The-Road-Reifen (OTR) her. (aum)