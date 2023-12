Bridgestone kehrt in den globalen Motorsport zurück

Bridgestone wurde von der FIA beim World Motor Sport Council in Baku als exklusiver Reifenlieferant für die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft ab der Saison 2026/2027 ausgewählt. „Motorsport ist die Leidenschaft von Bridgestone. Das war schon immer so und wird auch so bleiben. Ich freue mich daher zu verkünden, dass wir in diesem Jahr, in dem wir das 60-jährige Bestehen unserer Motorsportaktivitäten feiern, in eine FIA-Weltmeisterschaft zurückkehren, kommentierte Shu Ishibashi, Global CEO und Representative Executive Officer, Bridgestone Corporation, den Erfolg. (aum)