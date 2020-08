Mitsubishi steht auch im Netz gut da. Das belegt die Studie „Automotive Reputation Report – Europa 2020“ von Reputation.com, dem Spezialisten für Reputations- und Customer-Experience-Management. Bei durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen auf Bewertungsplattformen wie zum Beispiel Google und Social-Media-Plattformen sind 84 Prozent der Kundenrückmeldungen positiv. Damit liegen die Mitsubishi-Händler in Deutschland auf Platz 1 in der Branchenauswertung.

Über die individuellen Händlerseiten lassen sich Termine für eine Probefahrt vereinbaren, eine Reservierung des Wunschautos ist ebenfalls möglich. Auch ein Budget-Planer und die Möglichkeit, einen Gebrauchtwagen in Zahlung zu geben, finden sich auf der Internetpräsenz. Ergänzend lassen sich auf www.mitsubishi-motors.de zahlreiche Modelle mithilfe von Augmented Reality virtuell entdecken.



In der Erhebung von Reputation.com wurden Daten wie zum Beispiel Kundenrezensionen bei Google, in sozialen Medien sowie aus Brancheneinträgen und anderen Quellen von mehr als 10.000 Vertragshändlern aller Marken ausgewertet. (ampnet/jri)