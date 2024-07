Mitsubishi begleitet die Handballer beim Test-Turnier

Die deutschen Handball-Nationalmannschaften der Damen und Herren bereiten sich momentan auf die Olympischen Spiele vor. Auf dem Weg nach Paris testen beide vorab noch einmal in zwei Drei-Länder-Turnieren ihre Leistung. Am kommenden Wochenende (19.-21.7.) treten die Deutschen Handballer und Handballerinnen gegen Ungarn, Japan und Brasilien in der Sport-Arena in Stuttgart an. Mitsubishi Motors in Deutschland, seit 2018 offizieller Automobilpartner des DHB, ist auch hier als Automobilsponsor präsent.

Alle Spiele werden live bei Sport1 übertragen. Während des Turniers wird der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid in einer Vielzahl von Spots vor und während der Fernsehausstrahlung präsentiert. (aum)