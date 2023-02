Autoreparatur: Schnelles Geld aus dem Internet

Unerwartete Reparaturen an einem Auto können schnell ins Geld gehen. Da man sich meist nicht von vorneherein darauf einstellt, können sie ein großes Loch ins Portemonnaie reißen. Nicht selten kommen Kosten im vierstelligen Bereich auf den Fahrzeughalter zu. Hilfe können Kredite bieten. Doch wer sich in der Notsituation an seine Hausbank wendet, der muss oft viel Geduld und Zeit mitbringen. Die hat man aber nicht, wenn der fahrbare Untersatz möglichst bald wieder rollen muss.

Alternativen bietet das Internet, auch für Fälle wie unerwartetete Reparaturkosten. So verspricht beispielsweise der Kreditvermittler auxmoney eine einfache, rasche und papierlose Erledigung: Der komplette Prozess, angefangen von der Kreditanfrage bis hin zur Unterzeichnung, kann online erledigt werden. Das Portal auxmoney.com verbindet Anleger mit Kreditnehmern. Der Kreditwunsch wird daher nicht von der Bank finanziert, sondern von vielen Investoren.



In nur wenigen Augenblicken erfährt der Interessent, ob ein Kredit möglich ist. Bei einer positiven Zusage identifiziert er sich per VideoIdent und unterschreibt via eSign den Vertrag online. Es können Laufzeiten zwischen 12 und 84 Monaten gewählt werden, Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Die Voranfrage ist kostenlos. Erst bei Vertragsunterzeichnung fällt eine Vermittlungsgebühr an, die allerdings schon auf die monatlichen Raten aufgeschlüsselt wurde. Im besten Fall kann schon nach 24 Stunden über den Kredit von bis zu Höhe von 10.000 Euro verfügt werden.



Natürlich müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt werden, um einen Kredit bei auxmoney vermittelt zu bekommen. Zunächst einmal muss der Antragssteller volljährig sein. Außerdem muss er ein deutsches Bankkonto besitzen und den Wohnsitz in Deutschland haben. Die Bank wird für die Auszahlung benötigt. Allerdings erfolgen die Anfrage, Abwicklung und Rückzahlung jedoch komplett ohne Bank im Hintergrund. Auch ein regelmäßiges Einkommen ist Pflicht. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist die Bonität, die auch auxmoney natürlich vorher prüft. Allerdings muss die Schufa nicht einwandfrei sein, ein nicht optimaler Schufa-Score führt nicht zwangsläufig zum Ausschluss. Aber es sollten keine harten Negativmerkmale bei der Schufa vorliegen, wie zum Beispiel eine Privatinsolvenz.



Im Grunde kann jeder, der über ein regelmäßiges Einkommen verfügt, einen Kredit beantragen. Auch Personen in Probezeit, Auszubildende, Studenten, Selbstständige oder andere besondere Fälle, die bei normalen Kreditinstituten häufig abgelehnt werden. Denn bei auxmoney zählt nicht nur der Schufa-Score, sondern noch 300 weitere Variablen, die bei der Vorprüfung herangezogen werden. Alles, was der Kreditnehmer braucht, sind Einkommensnachweise, gültige Ausweisdokumente und als Selbstständiger eine Gewerbeanmeldung. (aum)