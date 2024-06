Opel feiert 125 Jahre Automobilbau

Opel hat heute an seinem Stammsitz in Rüsselsheim das Jubiläum 125 Jahre Automobilbau gefeiert. Zu den Ehrengästen des Festaktes im Adam Opel Haus gehörten unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der Ministerpräsident des Landes Hessen Boris Rhein sowie von Stellantis Chairman John Elkann, CEO Carlos Tavares und Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Transformation Officer und Opel-Aufsichtsratschef. Gemeinsam mit Opel-Chef Florian Huettl besuchten sie unter anderem das Produktionswerk, wo der Bestseller Opel Astra in allen Antriebsvarianten sowie der DS4 der Schwestermarke DS Automobiles gefertigt werden.

„125 Jahre Automobilbau in Rüsselsheim – das ist eine große und eindrucksvolle Geschichte“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. „Seit Autos in unserer Gesellschaft eine Rolle spielen, wird hier Tag für Tag daran gearbeitet, sie noch besser zu machen. Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Opel zu der großen Marke gemacht, die sie heute ist: ein Automobilunternehmen auf dem Weg in die Elektromobilität“.



„Heute ist ein großer Tag für Opel und den Standort Rüsselsheim“, sagte Opel-Chef Florian Huettl. „Wir werden als erste deutsche Marke noch in diesem Jahr für jedes Modell in unserem Portfolio eine batterie-elektrische Variante anbieten. Mit 125 Jahren Erfahrung im Automobilbau gehen wir mit unseren Mitarbeitern den Weg der Elektrifizierung voller Überzeugung. Und mit dem neuen klimaneutralen grEEn-campus, der hier in Rüsselsheim entstehen wird, investieren wir weiter in das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter.“



Während des Rundgangs präsentierte Opel-Aufsichtsratschef Xavier Chéreau die Pläne für die künftige Stellantis Deutschland-Zentrale und neuen globalen Opel-Zentrale an der Mainzer Straße in Rüsselsheim. Der gesamte Strombedarf und klimaneutrale Betrieb des gesamten Bürokomplexes soll durch Energie aus einer Photovoltaik-Anlage mit rund 7000 Panels auf dem Dach gedeckt werden.



Darüber hinaus erlebten heute die komplett neuentwickelten Opel-Modelle Frontera und Grandland ihre Publikumspremiere. Mit den beiden Newcomern erfüllen die Rüsselsheimer ihre Versprechen, noch in diesem Jahr in jeder Baureihe mindestens eine rein elektrische Variante im Angebot zu haben. Ab dem kommenden Jahr soll dann jeder in Europa neu vorgestellte Opel ausschließlich batterie-elektrisch sein. In Deutschland wird der Frontera Hybrid ab rund 24.000 Euro, der Frontera Electric ab rund 29.000 Euro angeboten.



Rund um das Adam Opel Haus erlebten mehrere tausend Besuchern ein Rahmenprogramm, unter anderem mit einer Jubiläums-Ausstellung automobiler Meilensteine der Marke, Werksführungen, Demo-Fahrten mit dem Opel Corsa Rally Electric sowie dem City-Stromer Rocks Electric für junge Menschen ab 15 Jahren. (aum)