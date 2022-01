Opel bekommt einen neuen Vertriebs- und Marketingchef

Florian Huettl wird zum 1. März 2022 neuer Vertriebs- und Marketingchef von Opel/Vauxhall. Huettl verantwortet diesen Bereich bereits für die Region Enlarged Europe und folgt nun auf Stephen Norman, der nach 45 Jahren in der Automobilindustrie um seine Versetzung in den Ruhestand gebeten hat.

Florian Huettl hatte zuvor bereits verschiedene leitende Positionen bei Stellantis und der Renault-Gruppe bekleidet. Im Lauf der letzten 20 Jahre konnte er in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Russland internationale Erfahrungen sammeln. Huettl hat einen Bachelor-Abschluss in International Business Management der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach.



Außerdem wird Tobias Gubitz als Head of Product & Pricing von Opel Vauxhall nun direkt an Opel-CEO Uwe Hochgeschurtz berichten. Gubitz kam 2014 von Henkel zu Opel und übernahm die Position Director International Brand Strategy & Marketing Communications. Seit März 2020 leitet er den Bereich Product & Pricing. Er hält einen Master-Abschluss in Kommunikations- und Politikwissenschaften sowie in Psychologie. (aum)