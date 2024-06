Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Alles fließt, gerade bei Stellantis. So steht Lancia als neue alte Marke wieder in den Startlöchern und die deutsche Tochter Opel wird flügge. Im Interview mit Car-Editors.Net berichtet Opel-Chef Florian Huettl: „Wir setzen sehr stark auf Internationalisierung, und zwar im ersten Schritt im Nahen Osten und in Afrika. Wir gehen überall dort hin, wo die Kombination deutsches Auto und E-Mobilität erfolgversprechend ist.“ Die Pläne, nach China zu gehen sind allerdings eingefroren.

Von den 639.339 aberufenen Texten sind dies die Top Ten:



1. Cupra Tavascan – denn den Mutigen gehört die Welt

2. Fahrbericht Lancia Ypsilon: Ende des Heimspiels

3. Jeep Wagoneer S: Der Luxus-SUV-Pionier erfindet sich elektrisch neu

4. Französischer Elektro-Volkswagen

5. Ducati geht unter die Gravel-Biker

6. Eine Traditionsmarke meldet sich zurück

7. Seit 50 Jahren rollt er vom Band – und rollt und rollt ...

8. Öffentlicher Verkauf von HVO100 und B10 startet

9. Porsche hebt den 911 Carrera auf die nächste Stufe

10. China spielt für Opel keine Rolle



934.619 Foto und Videos – knapp 10.000 – wurden in den vergangenen sieben Tagen von den rund 300.000 Lesern unserer Portale und den Abnehmern in den Redaktionen als Downloads abgerufen. Bei den Fotos war eines vom Cupra Tavascan die Nummer 1, bei den Videos ein Fahrbericht vom Lexus UX 300h: „Facelift für einen alten Bekannten“ von unseren Partnern bei „wesat-tv MedienManufaktur“. (aum)