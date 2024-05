Es geht weiter nach oben bei der Autoren-Union Mobilität

Beim Start unseres ersten Portals zur IAA 2009 freuten wir uns über 15.000 Abrufe, weniger als ein Hundertstel des Wertes dieser Woche. Das ist nicht nur das Ergebnis natürlichen Wachstums. Hier zeigt sich auch ein deutlicher Anstieg abseits der bisher üblichen Abrufe und Downloads von unseren Lesern und den Abnehmern in den Redaktionen. Immer sichtbarer: Information läuft bei uns direkt in anonyme private Rechner. Dazu addieren sich die Abrufe über Smart Devices, die heute etwa zwei Drittel unserer Netto-Reichweite ausmachen. 2009 erhielten wir viel Lob für diesen Erfolg.

Von den 639.947 abgerufenen Texten warden dies die Top ten der Woche:



1. Fahrbericht Toyota Yaris Cross: Mehr Hybrid-Power

2. Dacia Duster: In zwei Minuten zum Camper

3. Renault Rafale E-Tech 4x4 300 on top

4. Jaguar feiert mit einem finalen Sondermodell

5. Ducati Monster erinnert an Ayrton Senna

6. Nissan Juke – das Gelbe vom Ei

7. Die Kritik der Kunden wurde erhört

8. Der VW Caddy putzt sich als „Edition“ heraus

9. Teilzeitstromer vom Weltmeister

10. Schnelles Opel-Quartett



1.104.578 Illustrationen lieferte unser Server als Downloads an die rund 300.000 Leser (unique user), die vielen Abnehmer in Redaktionen und nun eben zunehmend auch direkt auch auf einzelne Rechner aus. Bei den Fotos lag das vom Jaguar F-Pace, Sondermodell „90th Anniversary Edition“ ganz vorn, bei den 6669 Videos das der Yamaha R-125. (aum)