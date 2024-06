Die Top Ten der Woche der Medien von Autoren-Union Mobilität

Wenn Zahlen Transparenz erzeugen sollen, muss das gesamte Bild bekannt sein. Wir selbst bewegen uns in unterschiedlichen Analyse-Umgebungen, die jede für sich glaubwürdige Aussagen bringen, die sich aber nur mühsam mit einander verknüpfen lassen. Bespiel: Unsere „Top Ten“, die einzigen Zahlen, die wir selbst mit einem klassischen Zählwerk am Serverausgang erfassen. Bei den Texten können wir nur erkennen, dass sie angesehen wurden, ob Download oder Copy and paste wissen wir nicht. Anders bei Fotos und Videos. Da stehen hinter der Wochenzahl echte Downloads, nicht etwa nur Klicks auf Fotos zum Anschauen auf dem Monitor.

Rund 990.000 Fotos und knapp 10.000 Videos waren es in der vergangenen Woche. Wir wissen aus einer anderen Analyse (Konsole H), dass bei uns Bots nur zurückhaltend zugreifen. Wir sehen aber auch, dass rund 100 Internetredaktionen unsere Materialien in ihren Medien viele tausend Mal verbreiten. Da drängt sich die alte Einsicht auf: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. (aum)



Von den 617.060 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Fahrbericht Lancia Ypsilon: Ende des Heimspiels

2. ZF erfindet das Lenkrad neu

3. Erfolge wollen glaubwürdig dokumentiert werden

4. Camping: Immer mehr, immer voller, immer teurer

5. Dacia Sandrider beendet erste Testphase

6. Schatzkammer der verpassten – und genutzten – Chancen

7. Nissan Qashqai: Sieht aus wie neu

8. Wie einem Videospiel entsprungen

9. Caravaning-Branche: Viele Mobile stehen auf Halde

10. Skoda Superb: Böhmische Grandezza



989.737 Fotos und 9872 Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und die Abnehmer in den Print- und Internetredaktionen ausgeliefert. Das erfolgreichste Video war das vom Citroën e-C3, das Foto Nummer 1 das vom neuen ZF-Lenkrad. (aum)