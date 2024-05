Die Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Die Medienlandschaft ändert sich so dramatisch schnell, dass selbst eingefleischte Profis der alten Schule es oft nicht bemerken. Vergangene Woche landete die penibel ermittelte Zahl der Abfragen unserer Medien beim Allzeit-Hoch von 1,5 Millionen, diese Woche bei 1,25 Millionen. Im Monat kommen so mindestens fünf Millionen zusammen. Wir kennen die Abfragezahlen unserer rund 300.000 Leser. Also steckt der große Rest in privaten PC oder den Redaktionsterminals unserer Abnehmer. Zusammen stehen alle für ein Drittel unserer Reichweite. Zwei Drittel der Menschen erreichen wir direkt über ihre Smartphones und Tablets. „Es gibt mehr…, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt”, mahnte schon Shakespeare. (aum)

Von den 589.795 in der vergangenen Woche abgerufenen Texten waren dies die Top Ten:



1. Der VW ID 7 zieht an allen vorbei

2. Der Defender wird noch luxuriöser

3. Caravan-Händler blicken auf volle Höfe

4. Weit mehr als nur ein elektrischer Passat

5. Fahrbericht Mercedes-Benz CLE Cabriolet: Klassik und Moderne

6. Leapmotor macht sich bereit

7. VW California: Für die kleinen und großen Fluchten aus dem Alltag

8. Der VW Golf GTI geht in den Vorverkauf

9. Ducati macht die Scrambler-Welt bunter

10. Opel belebt den Frontera neu



661.652 Foto- und 7251 Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und unsere Kollegen in die Medien aus, die dort publiziert wurden. Das Foto der Woche zeigt die Belstaff-Sonderedition: Ineos Grenadier „1924“, das Video der Woche den Renault Rafale E-Tech 4x4 300. (aum)