Top Ten der Woche bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Das Ziel der bestmöglichen Reduzierung von CO2 bis zum Jahr 2030 ist mit der bestehenden EU-Gesetzgebung für den Straßenverkehr nicht zu erreichen. Zu diesem Schluss kommt der Forscherverband IASTEC (International Association of Sustainable Drivetrain and Vehicle Technology Research). Wir berichteten. Vielleicht finden diese wissenschaftlichen Koryphäen jetzt Gehör. Schwierig, solange die Politik die Wissenschaftler vom Fach ignoriert und stattdessen zusieht, wie Lobbys und Aktivisten das Vertrauen in die Wissenschaft unterminieren. Den guten Seiten der Elektromobilität haben sie damit einen Bärendienst erwiesen. Was zu beweisen ist.

760.114 Bilddateien – darunter die Rekordzahl von 12.868 Videos – wurden von unserem Server als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen ausgeliefert. Der Fiat Panda Grande lag bei den Videos vorn, der Nissan Ariya Nismo bei den Fotos. (aum)