Licht-Test 2024: VW Golf zu gewinnen

Autofahrer können im Oktober wieder kostenlos ihre Fahrzeugbeleuchtung in Autohäusern und Kfz-Werkstätten überprüfen lassen, um sicherer durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. Die Initiative des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe und Deutscher Verkehrswacht wird in diesem Jahr von Volkswagen unterstützt. Jeder, der an der Verkehrssicherheitsaktion teilnimmt, hat die Chance, einen blauen VW Golf 1,5 zu gewinnen. Das Fahrzeug mit 116-PS-Motor (85 kW) und Sechs-Gang-Schaltung verfügt über ein Licht- und-Sicht-Paket inklusive Light Assist.

Das Kraftfahrzeuggewerbe wird im Herbst wieder mehr als vier Millionen Licht-Tests in den Kfz-Meisterbetrieben durchführen. Autofahrer finden die passende Werkstatt in ihrer Nähe auf licht-test.de. Wer an der Verlosung des VW Golf teilnehmen möchte, muss im Anschluss ein Foto von sich und der hellblauen Licht-Test-Plakette auf der Windschutzscheibe auf www.licht-test.de hochladen und einen Kommentar hinterlassen, warum es sich lohnt, zum Licht-Test zu fahren. Zu gewinnen gibt es außerdem 75 „Auto Bild“-Jahresabos. Die Zeitschrift berichtet im Aktionsmonat mehrfach zum Thema Licht und Sicherheit und informiert ihre Leser über den Licht-Test und das Gewinnspiel.



Seit 1956 organisiert der ZDK den Licht-Test gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht. Neben Volkswagen Deutschland wird die Aktion auch von Osram, Auto Bild, Nürnberger Versicherung und Hella Gutmann unterstützt, Schirmherr ist Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing. (aum)