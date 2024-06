Reinschlüpfen und losfahren

Louis bringt einen neuartigen CE-zertifizierten Motorradsneaker auf den Markt, der bequem auch als Freizeitschuh getragen werden kann. Der luftige Vanucci UB-1 mit Fersenschutz und verstärkter Polsterung am Knöchel ist ein Schlupfschuh mit zusätzlichen Schnürsenkeln. Er eignet sich laut Hersteller bei schönem Wetter gut als Ergänzung zur Motorradjeans und die kleine Tour. Mitgeliefert wird eine abnehmbare Schaltfußverstärkung,die unter der Sohle und am Schnürband befestigt wird. Die Sohle wurde exklusiv von Michelin entworfen. Das Profilmuster ist von Offroad-Reifen inspiriert.

Für Herren gibt es den VUB-1 in den Größen 41 bis 47 ist ab sofort in Schwarz, das Damenmodell in den Größen 36 bis 41. In Kürze sollen auch Varianten mit farblichen Akzenten in Grau/Rot und Blau/Oange für Männer sowie Grau/Türkis für Frauemn verfügbar sein. Der Preis beträgt 179,99 Euro. Besitzer der Louis Card bekommen beim Kauf ein Paar Socken gratis dazu. (aum)