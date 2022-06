Mit Vanucci kann der Sommer kommen – auch mit Regen

VAJ-3 und VAT-1 nennen sich Jacke und Hose einer neuer Membran-Sommerkombi aus der Vanucci+-Kollektion von Louis. Das abriebfeste Außenmaterial Cordura-Mesh sorgt für Luftdurchzug bei heißem Wetter. Ein Innenfutter gibt es nur an notwenigen Stellen, etwa unter den Protektorentaschen. Das Fach des Vanucci VAJ-3 für den optionalen Rückenprotektor bietet zusätzlich noch eine Tasche, in die zum Beispiel die Regenjacke VXR-2 passt.

Louis bietet die Vanucci VAJ-3 für 279,99 Euro und die VAT-1 für 199,99 Euro an. Beide sind auch in speziellen Damengrößen erhältlich und nach Schutzklasse A zertifiziert. Die Regenjacke VXR-2 des modular aufgebauten Vanucci-Systems aus drei Lagen Sympatex-Laminat eignet sich laut Hersteller dank der grauen Farbgebung auch für Einsätze ohne Motorrad. Gleiches gilt für die VXR-3. Die Regenhose sieht optisch wie eine Outdoor-Textilhose aus und ist vom Schnitt her genau auf die VAT-1 abgestimmt. Die Jacke gibt es für 129.99 Euro, die Hose kostet 99,99 Euro. (aum)