Das Jahrhundertmotorrad als Bausatz exklusiv bei Louis

Niemand weiß, wie die Motorradwelt heute aussehen würde, hätte Honda nicht im Januar 1969 in Las Vegas die CB 750 Four vorgestellt. Sie bot nicht nur damals bis dato nicht für mögliche gehaltene Fahrleistungen, sondern verlieh dem fast in die Bedeutungslosigkeit abgerutschten Markt einen ungeahnten Schwung. Das Jahrhundertwerk läutete auch den Siegeszug der vier großen japanischen Hersteller in Europa ein. Auch für Louis wäre die Unternehmensgeschichte ohne die CB 750 Four sicher anders verlaufen.

Der Motorradzubehör-Multi feiert daher den anstehenden 55. Geburtstag der Zweiradlegende mit einem exklusiven Modellbausatz. Für 89,95 Euro gibt es die berühmte Honda im Maßstab 1:24 samt Soundgenerator und Lautpsrecher im Sockel. Entzwickelt wurde der Modellbausatz von den Experten von Franzis. Dazu gibt es noch ein 67-seitiges Begleitbuch mit vielen Fotos und Hintergrundinfos zu Entwicklung, Technik und Modellgeschichte.



Die CB 750 war das erste Großserienmotorrad mit vier Zylindern und hydraulischer Scheibenbremse. Sie war nicht nur schnell und stark, sondern vor allem zuverlässig. Laufleistungen über 100.000 Kilometer waren keine Seltenheit. Und das in einer Zeit als bei den meisten Motorradmotoren nach 30.000 bis 40.000 Kilometern eine Komplettrenovierung fällig war. Der Motor war seiner Zeit weit voraus – im Gegensatz zum Fahrwerk, was wiederum viele Rahmenbauer und Tuner inspirierte. (aum)