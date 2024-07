Neue Textiljacke für fast alle Tage

Angesichts der hohen Sommertemperaturen in den vergangenen Jahren wird für viele Motorradfahrer eine Jacke mit Belüftungsmöglichkeiten immer wichtiger. Die bietet Louis nun mit der neuen Vanucci VAJ-4. Sie verfügt über großen Airvent-Systeme an Brust, Rücken, Ober- und Unterarmen. Doch die Textiljacke kann nahezu das ganze Jahr über eingesetzt werden. Sie ist mit einem permanenten Innenfutter aus 100% Netz Polyester ausgestattet, das für zusätzliche Wärme an kälteren Tagen sorgt. Zudem ist sie dank des Systems Vanucci+ mit der Membranjacke VXR-1 und der Thermojacke VXU-3 sowie dem Sturmkragen VXA-1 kombinierbar.

Zur Ausstattung der Vanucci VAJ-4 gehören nach Level 2 zertifizierte Protektoren an Schultern und Ellbogen, ein Rückenprotektor kann wie üblich nachgerüstet werden. Das elastisches Außenmaterial ist wasserabweisend. Es gibt vier Außentaschen, zwei davon wasserdicht, und drei Innentaschen.



Die Jacke kostet 359,99 Euro. (aum)