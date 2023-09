Mit Vanucci dem Regen trotzen

Entweder war es heiß oder nass: Auch im Sommer mussten und müssen Motorradfahrer immer wieder auf Regen gefasst sein. Mit der Jacke VXR-6 und der VXR-7 bietet Louis einen neuen und recht modischen Regenanzug seiner Hausmarke Vanucci an. Das elastische und griffige Obermaterial besteht aus 80 Prozent Polyamid und 20 Prozent Elasthan, so dass es sich gut an den Körper anpasst und sich nicht aufbläht oder flattert, so das Produktversprechen. Innen sind Jacke und Hose mit einer wasserdichten und atmungsaktiven PU-Membran beschichtet.

Reflektierende Applikationen sollen für bessere Sichtbarkeit im Dunklen sorgen. An der Hose erleichtern Reißverschlüsse bis zum Oberschenkel das Anziehen auch mit Stiefeln. Zudem gibt es eine Kapuze, die wie eine Haube unter dem Helm getragen wird, so dass auch der Hals gut gegen Nässe geschützt ist. Bei Nichtgebrauch wird die Kapuze einfach in den Kragen gerollt.



Die Vanucci VXR-6 und VXR-7 gibt es für 119,99 Euro bzw. 99,99 Euro exklusiv bei Louis in den Größen S bis 4XL. (aum)